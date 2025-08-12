Из жизни
08:18, 12 августа 2025

Порнозвезда Бонни Блю нечаянно устроила оргию с 19 мужчинами

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: PoliticsJOE / YouTube

Порнозвезда Бонни Блю, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, впервые попала на оргию весной 2024 года. Об этом она рассказала в подкасте PoliticsJOE.

По словам Бонни Блю, она не собиралась устраивать оргию. Это произошло случайно, когда она снимала порно со студентами во время весенних каникул. В последний день съемок ей захотелось посмотреть, сколько еще удастся успеть. Она написала в интернете адрес своего отеля и сказала приходить всем желающим. Вскоре перед ее гостиничным номером выстроилась очередь.

Дело идет к утру, я устала, а там еще стоят 19 человек. Я тогда говорю: «Знаете что? Заходите все и давайте один за другим». Так что моя первая оргия произошла по ошибке. И потом я думаю: окей, хочу еще

Бонни Блю
Ранее сообщалось, что до съемок в порно Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа. «У меня самой даже случайных связей никогда не было», — призналась она.

