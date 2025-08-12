Экономика
18:10, 12 августа 2025Экономика

Предсказана погода на Аляске в день встречи Путина и Трампа

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Попов / РИА Новости

В пятницу, 15 августа, на Аляске будет облачно, но тепло. Благоприятную погоду в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предсказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

«15 августа погода в городе Анкоридж на Аляске будет формироваться под влиянием ложбины циклона, который располагается в Тихом океане», — рассказал синоптик. На этом фоне сформируется достаточно теплая для этого местоположения погода.

Днем воздух прогреется до плюс 15-18 градусов. Будет дуть несильный северный ветер — скорость порывов будет достигать 5-10 метров в секунду. «То есть благоприятная погода для хорошей встречи двух лидеров», — заключил Шувалов.

Ранее бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман рассказал, что штат сможет быстро подготовиться к встрече двух президентов.

