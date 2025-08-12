Экономика
16:34, 12 августа 2025Экономика

Продажи автомобилей УАЗ упали на треть

«Автостат»: Продажи автомобилей УАЗ снизились за семь месяцев 2025 года на 34 %
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Продажи продукции Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) упали за семь месяцев текущего года более чем на треть (на 34 процента), до 11,5 тысячи машин. Об этом сообщает «Автостат».

В июле к уровням того же месяца в 2024 году показатель снизился на 28 процентов, до 1735 авто, отметили в агентстве.

Лидером месячных продаж там назвали флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», объем реализации которого с 1 по 31 июля достиг 620 единиц.

Снижение темпов продаж затронуло весь отечественный автопром, являясь одной из причин того, что заводы начали переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. В Банке России не видят системных рисков в связи такими изменениями графиков предприятий. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, все это связано с временным снижением спроса в отрасли на фоне «завышения» показателя, происходившего в предыдущие два года, что «является отражением снижения перегрева в экономике».

