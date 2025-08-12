Производство легковых авто в России упало

«Автостат»: Выпуск легковых машин в РФ с января по июль 2025-го снизился на 2 %

С января по июль 2025-го выпуск легковых машин в России снизился на два процента год к году. О падении объемов производства сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По словам эксперта, с начала года с конвейеров российских заводов сошли 441,7 тысячи автомобилей. Почти половина из них (46,5 процента) составляют автомобили концерна «АвтоВАЗ».

«Среди традиционных российских производителей есть еще "УАЗ", который занял 1,3 процента легкового автопрома. Если к ним добавить историческую марку "Москвич" (2,1 процента), то как раз получится почти половина (49,9 процента) автопрома», — добавил он.

Оставшуюся часть занимают иномарки, преимущественно китайские (43,7 процента) и корейские марки (7,4 процента) под российским брендом Solaris. Самыми востребованными за это время стали Haval (16,3 процента) и Chery (13,3 процента). При этом последний бренд в скором времени прекратит сборку — вместо него в Калуге начнут собирать российский бренд Tenet (перелицованные Chery).

Как ранее заявил депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов китайские машины с российскими шильдиками вызывают двойное недоверие. Первым перелицовкой китайских машин стал заниматься российский автозавод «Москвич». Также выпускал «китайцев» с российским шильдиком и «АвтоВАЗ» — под брендом XCITE, которые представляли собой китайские Chery Tiggo 7.