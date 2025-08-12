Россия
10:40, 12 августа 2025Россия

Пролетевший над российским городом беспилотник сняли на видео

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с беспилотником, пролетевшим над городом Альметьевском Республики Татарстан. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах слышен характерный для дрона звук мотора и виден объект обтекаемой формы, что вызвало эмоциональную реакцию наблюдающих.

В свою очередь, Shot пишет, что средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом четыре летательных аппарата. Предположительно, Татарстан атаковали дроны типа «Рубака», а также как минимум один переделанный в беспилотник самолет.

    Все новости