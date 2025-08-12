Пролетевший над российским городом беспилотник сняли на видео

Опубликовано видео с беспилотником над Альметьевском в Татарстане

В сети появилось видео с беспилотником, пролетевшим над городом Альметьевском Республики Татарстан. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах слышен характерный для дрона звук мотора и виден объект обтекаемой формы, что вызвало эмоциональную реакцию наблюдающих.

В свою очередь, Shot пишет, что средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом четыре летательных аппарата. Предположительно, Татарстан атаковали дроны типа «Рубака», а также как минимум один переделанный в беспилотник самолет.