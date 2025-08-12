Россия
09:29, 12 августа 2025Россия

При ударе ВСУ по Ставрополю оказался поврежден жилой комплекс

Глава Ставрополя Ульянченко: Жилой комплекс оказался поврежден из-за атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ставрополь оказался поврежден жилой комплекс. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале.

«К этому часу известно, что пострадали окна жилого комплекса в северо-западной части города и несколько автомобилей. Поручил администрации Промышленного района провести поквартирный обход, чтобы зафиксировать все повреждения», — написал мэр города.

По его словам, к обследованию домов в Ставрополе после атаки подключится управляющая компания. К восстановлению власти приступят уже сегодня — это произойдет после того, как завершится поквартирный обход и определится фронт работ.

Ранее в сети появились кадры из атакованного ВСУ Ставрополя. На них слышен звук работы мотора летательного аппарата, который похож на жужжание. Когда автор видео отводит камеру от окна, раздается мощный взрыв.

Жители Ставрополя сообщили о взрывах в ночь на вторник, 12 августа. Местные рассказали, что видели беспилотники, которые летели на низкой высоте. Как уточнил глава города Иван Ульянченко, из-за атаки никто не пострадал, поврежден оказался социальный объект, где выбило стекла. Над регионом, по информации Минобороны, сбили три дрона.

