Путин заявил о снижении инфляции в России

Путин заявил, что инфляция в России снизилась до 8,8 %

Годовая инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8 процента, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, отметив, что снижение темпов роста цен является важным достижением. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Президент напомнил, что по итогам марта инфляция в РФ составляла 10,3 процента в годовом выражении, в конце июня — 9,4 процента и после этого продолжила снижаться. По итогам года показатель может достичь 6-7 процентов, сказал Путин, ссылаясь на оценки Центробанка.

Согласно актуальным данным, годовая инфляция в РФ с 29 июля по 4 августа замедлилась до 8,77 процента, снизившись неделя к неделе на 0,13 процента, в связи с чем, на фоне снижения цен третью неделю подряд некоторые СМИ стали писать о наблюдающейся в стране дефляции.

В ЦБ с такой трактовкой не согласились. Зампред регулятора Алексей Заботкин подчеркнул, что дефляцию можно зафиксировать только по итогам года, а использовать этот термин в связи со снижением цен на фоне летнего удешевления плодоовощной продукции некорректно.