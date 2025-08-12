Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:44, 12 августа 2025Экономика

Путин заявил о снижении инфляции в России

Путин заявил, что инфляция в России снизилась до 8,8 %
Дмитрий Воронин
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Годовая инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8 процента, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, отметив, что снижение темпов роста цен является важным достижением. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Президент напомнил, что по итогам марта инфляция в РФ составляла 10,3 процента в годовом выражении, в конце июня — 9,4 процента и после этого продолжила снижаться. По итогам года показатель может достичь 6-7 процентов, сказал Путин, ссылаясь на оценки Центробанка.

Согласно актуальным данным, годовая инфляция в РФ с 29 июля по 4 августа замедлилась до 8,77 процента, снизившись неделя к неделе на 0,13 процента, в связи с чем, на фоне снижения цен третью неделю подряд некоторые СМИ стали писать о наблюдающейся в стране дефляции.

В ЦБ с такой трактовкой не согласились. Зампред регулятора Алексей Заботкин подчеркнул, что дефляцию можно зафиксировать только по итогам года, а использовать этот термин в связи со снижением цен на фоне летнего удешевления плодоовощной продукции некорректно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

    Перечислены помогающие дожить до ста лет привычки

    Азербайджан отказался от участия в мероприятии СНГ

    Жительница Москвы купила во «ВкусВилле» печенье с волосами

    «Акрон» победил ЦСКА в серии пенальти в матче Кубка России

    В листьях увидели неожиданную опасность для машин

    Один принт в одежде вернулся из прошлого летом 2025 года

    Главы МИД Армении и Азербайджана созвонились

    Раскрыты задачи американских бомбардировщиков у границ России

    В Британии призвали ЕС не злить Трампа пустыми комментариями о встрече с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости