Раскрыто число удостоенных звания Героя России за участие в СВО военнослужащих ВВС

Более 30 военнослужащих удостоили звания Героя России на СВО

За время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине звания Героя России были удостоены более 30 военнослужащих Военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов в рамках своего поздравления в честь 113-й годовщины образования этого рода войск, опубликованном в газете «Красная звезда».

«Сегодня ВВС успешно выполняют задачи специальной военной операции. За мужество и героизм, проявленные в ходе ее проведения, 33 военнослужащих летного состава удостоены высшей награды — звания Героя Российской Федерации», — сказано в тексте поздравления.

Белоусов также пожелал всем причастным к ВВС здоровья и успехов.

Ранее президент России Владимир Путин наградил медсестру мотострелкового подразделения ефрейтора Людмилу Болилую званием Героя России — женщину в рамках проведения СВО наградили впервые.