Раскрыто последствие сдачи Киевом подконтрольной части Донбасса

NYT: Потеря Украиной подконтрольных городов Донбасса разрушит всю линию обороны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Подконтрольные Украине города Донбасса соединены образующей линию обороны дорогой, идущей с севера на юг. Сдача любого из этих населенных пунктов «фактически означала бы крах всей этой линии обороны». Об этом сообщил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, его слова приводит газета The New York Times (NYT).

В публикации отмечается, что сдача подконтрольной Киеву части Донбасса предоставит России контроль над укреплениями, на строительство которых были потрачены десятки миллионов долларов, а также над железнодорожной инфраструктурой и землями, богатыми полезными ископаемыми, в частности, углем.

Ранее российский политолог Сергей Марков сообщил, что разворачивающиеся в Донецкой народной республике (ДНР) бои могут иметь важное значение для всей специальной военной операции (СВО) на Украине. Как отметил эксперт, некоторые военные аналитики заявляют, что прорыв российских войск в районе населенных пунктов Константиновка, Дружковка и Краматорск может составлять до 18 километров.

