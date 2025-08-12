Раскрыты новые детали подготовки к встрече Путина и Трампа

NYT: Встреча Путина и Трампа организуется без предварительных договоренностей

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске организуется в максимально сжатые сроки без предварительных договоренностей и подготовительных переговоров. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Белый дом спешно готовится к одному из самых поспешно организованных саммитов последнего времени», — сказано в сообщении.

Однако газета со ссылкой на европейские источники сообщает, что на низком уровне российские и американские представители все же ведут предварительные консультации.

Ранее стало известно, что американские чиновники спешно работают над деталями саммита Путина и Трампа. В частности, подчеркивалось, что конкретное место для переговоров так и не было согласовано.