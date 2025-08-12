Раскрыты подробности о льготах для получивших новый статус военных из приграничья

Гаврилов: Статус ветерана боевых действий открывает доступ к ряду мер поддержки

Статус ветерана боевых действий открывает доступ к ряду мер поддержки для военнослужащих, учавствовавших в обороне приграничных регионов России. Подробности о льготах для бойцов раскрыл депутат Госдумы Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.

По словам парламентария, речь идет о ежемесячных выплатах, возможности получать лекарства по рецепту бесплатно, праве на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения, льготах на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсации стоимости топлива для отопления, а также преимущественном получении медицинской помощи и налоговых льготах на транспорт, землю и имущество.

Гаврилов пояснил, что получить новый статус военнослужащие смогут через воинскую часть или орган, в составе которого проходили службу или участвовали в добровольческом формировании, занимавшемся обороной приграничных территорий.

Ранее сообщалось, что участников обороны ряда российских регионов признают ветеранами боевых действий. Речь шла о Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также Анапе, Новороссийске и Геленджике Краснодарского края.