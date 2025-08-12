Участников обороны Воронежской области и Анапы признают ветеранами боевых действий

Участников обороны Краснодарского края и Воронежской области признают ветеранами

Участников обороны ряда российских регионов признают ветеранами боевых действий. Об утвержденном правительством России перечне сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает за участниками обороны отдельных территорий России право на получение статуса ветерана боевых действий. Помимо Брянской, Белгородской и Курской областей, которые регулярно подвергаются атакам, в перечень попали территории Воронежской области, а также Анапа, Новороссийск и Геленджик Краснодарского края.

Вероятно, речь идет в том числе и об участниках отражения украинских воздушных атак. Так, после того как Луганская народная республика стала регионом России, Воронежская область перестала граничить с Украиной, и наземных боевых действий за период проведения СВО на ее территории не велось.

Тем временем украинские войска продолжают наносить удары беспилотниками по российской территории. По данным Минобороны России, в ночь на 12 августа атакам подверглись Ростовская область и Ставропольский край. В небе над ними было сбито 25 дронов.