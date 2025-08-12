Силовые структуры
Раскрыты подробности о личности избитого в Москве адвоката

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что его коллега Юлия Шуваева, подвергшаяся избиению в Москве, занималась различными вопросами, включая семейные дела. Подробности он раскрыл в беседе с сайтом «Страсти».

«Юлия является адвокатом нашей коллегии, ее профессиональная компетенция охватывает широкий спектр вопросов, в том числе семейные дела», — рассказал он.

На данный момент состояние Шуваевой стабильное, в результате нападения она получила множественные травмы головы, сотрясение мозга, гематомы лица и тела. Более подробная информация будет предоставлена позже.

Нападение на Шуваеву произошло в Москве в районе проспекта Мира Нападавший был установлен, но его отпустили.

