07:18, 12 августа 2025Мир

Раскрыты потери колумбийских наемников на Украине

Преподаватель Санчес: На Украине гибнет 10-12% колумбийских наемников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес рассказал, какое число колумбийских наемников погибает на Украине в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Санчес заявил, что на Украине воюют 5-6 тысяч колумбийских наемников, а гибнет в стране 10-12 процентов военных. Эксперт добавил, что реальное число наемников невозможно подсчитать.

9 августа подразделение мексиканских наемников Miquiztli Force, воюющее на стороне ВСУ, заявило, что украинская бригада «Хартия» несет большие потери. «Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить», — подчеркивается в ответе Miquiztli Force на вопрос подписчика, почему не следует вербоваться в «Хартию».

