Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:22, 12 августа 2025Наука и техника

«Роскосмос» подтвердил запуск «Биона» с мышами

«Роскосмос»: Запуск биоспутника «Бион-М» № 2 по-прежнему намечен на 20 августа
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Запуск биологического спутника «Бион-М» № 2 по-прежнему намечен на 20 августа, подтвердила в Telegram госкорпорация «Роскосмос».

Там уточнили, что космический аппарат заправлен топливом и сжатыми газами. «Старт спутника — 20 августа», — сообщили в компании.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее Институт медико-биологических проблем Российской академии наук рассказал, что спутник «Бион-М» № 2 с живыми организмами — мышами, мухами и растениями — планируется запустить 20 августа.

В июле госкорпорация «Ростех» сообщила, что завершены испытания модуля «Теленаука», предназначенного для отслеживания данных в режиме реального времени при межпланетных перелетах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве из-за ошибки генерала. Что на это ответили в Москве?

    На Аляске объявили эвакуацию

    Названо преимущество Путина над Трампом на переговорах по Украине

    Искусственный интеллект начал штрафовать петербуржцев за борщевик

    В России захотели снижать пенсионный возраст в зависимости от количества детей

    Любителям щелкать семечки назвали пять причин отказаться от этой привычки

    «Роскосмос» подтвердил запуск «Биона» с мышами

    На Украине сидящего в СИЗО депутата решили снять с должности

    Депутаты предложили ввести налоговый вычет за подготовку детей к школе

    Глухонемого россиянина оштрафовали из-за слова «война» в видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости