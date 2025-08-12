Забота о себе
Забота о себе

Россиян предостерегли от лечения запора и диареи «зверскими» методами

Врач Кузнецов предупредил об инфекциях из-за клизм при лечении запора
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Максим Кузнецов назвал некоторые народные методы лечения запора и диареи зверскими и представляющими серьезную опасность для здоровья. Наиболее популярные из них врач перечислил россиянам в своем Telegram-канале.

«Многие считают свекольный сок безопасным средством для улучшения пищеварения. Однако не все так просто. Употребление свекольного сока в больших количествах может привести к диарее, коликам и болям в животе. Кроме того, он может вызвать спазмы у людей с чувствительным кишечником», — предупредил Кузнецов.

Использование клизм для борьбы с запорами, по словам специалиста, грозит микротравмами слизистой оболочки, инфекциями и прекращением самостоятельной работы кишечника. Предостерег он и от употребления чаев на основе сенны, поскольку они могут вызвать боли в животе, судороги, обезвоживание и нарушение электролитного баланса.

Также медик отметил, что активированный уголь, который часто используется для избавления от диареи, адсорбирует не только вредные, но и полезные вещества, такие как витамины и минералы.

Ранее терапевт Шота Каландия рассказал об ошибках в питании, которые вредят кишечнику. По его словам, недостаток клетчатки в рационе приводит к запорам.

