05:30, 12 августа 2025

Российская тревел-блогерша раскрыла цены на продукты в супермаркете Турции

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Freepik

Российская тревел-блогерша побывала на турецком курорте Кемер и раскрыла цены на продукты в супермаркете Мигрос. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, в июне 2025 года сливы стоили 300 рублей за килограмм, апельсины — 138 рублей, яблоки — от 130 до 150 рублей, лимоны — 160 рублей, баклажаны — 60 рублей, капуста белокочанная — 64 рубля, томаты — 68 рублей, сладкий перец — 118 рублей, бананы — 238 рублей, томаты на веточке — 80 рублей, огурцы — 32 рубля, сгущенка «Коровка из Кореновки» — 530 рублей.

Ранее российский путешественник побывал в Анадыре, который считается самым дорогим городом в стране, и описал цены в местных магазинах фразой «сводит челюсти». Автор публикации зашел в обычный супермаркет в центре города и признался, что он «будто попал в музей современного искусства.

