Российский психолог раскрыла неожиданную причину стремления к идеальной внешности

Психолог Турлаева: За стремлением к идеальной внешности скрыт тревожный контроль

Российский клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии Надежда Турлаева раскрыла неожиданную причину стремления к идеальной внешности. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

По словам эксперта, привлекательная наружность лишь иногда говорит об уверенности и любви к себе. В остальных случаях она может сигнализировать о внутренних проблемах.

«Часто за "идеальностью" скрывается тревожный контроль, стремление соответствовать, страх быть отвергнутой. Это адаптация к тем социальным условиям, в которых вы находитесь в данный момент», — пояснила собеседница издания.

В то же время специалистка отметила, что кажущаяся запущенность человека может означать, что он находится на этапе освобождения от навязанных стандартов, а не в депрессивном состоянии.

