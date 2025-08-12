Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:02, 12 августа 2025Наука и техника

Российскому «Циклопу» предрекли господство над ВСУ в «малом небе»

КП: Если перехватчиками «Циклоп» насытить фронт, то ВСУ забудут про малое небо
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: «КР - ВИДЕО» / VK

Если Вооруженные силы России насытят фронт перехватчиками дронов «Циклоп», то Вооруженные силы Украины (ВСУ) забудут про «малое небо», предрек военкор Дмитрий Стешин на страницах «Комсомольской правды» (КП).

В публикации автора рассказывается о том, как в зоне специальной военной операции бойцов учат сбивать беспилотники противника из автоматов. При этом для перехвата вражеских дронов применяется и штатное оружие, самым высокотехнологичным из которого выступает, по словам Стешина, видеокомплекс удаленного старта «Циклоп».

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Данное изделие представляет собой дрон с крестообразным расположением крыльев, который запускается с установки, напоминающей ружье. Перехватчик позволяет сбивать вражеские дроны на расстоянии до 2000 метров. При этом оператор, управляющий аппаратом, может находиться от него на дистанции до 500 метров. В продвинутом варианте «Циклоп» оснащается средствами видеонаблюдения, дальномером, лазерной подсветкой и прибором сопровождения цели.

В июле журнал Military Watch Magazine заметил, что Служба безопасности президента России использует новое запускаемое с руки оружие для борьбы с дронами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну». Чем Зеленский вызвал недовольство Трампа перед его встречей с Путиным?

    В ВСУ назвали направления с самыми интенсивными боями

    На Аляске в преддверии встречи Путина и Трампа сошел оползень и вызвал цунами

    Российскому «Циклопу» предрекли господство над ВСУ в «малом небе»

    Дважды побывавшая на МКС астронавт рассказала о сексе в космосе

    Порнозвезда дала совет стесняющейся исполнить сексуальное желание

    В России ускорили выдачу маткапитала

    Трамп назвал конечную цель на переговорах с Путиным

    В России захотели упростить требования к указанию паспортных данных

    Стало известно о готовности Украины отказаться от территорий ради достижения своих целей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости