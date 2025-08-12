КП: Если перехватчиками «Циклоп» насытить фронт, то ВСУ забудут про малое небо

Если Вооруженные силы России насытят фронт перехватчиками дронов «Циклоп», то Вооруженные силы Украины (ВСУ) забудут про «малое небо», предрек военкор Дмитрий Стешин на страницах «Комсомольской правды» (КП).

В публикации автора рассказывается о том, как в зоне специальной военной операции бойцов учат сбивать беспилотники противника из автоматов. При этом для перехвата вражеских дронов применяется и штатное оружие, самым высокотехнологичным из которого выступает, по словам Стешина, видеокомплекс удаленного старта «Циклоп».

Данное изделие представляет собой дрон с крестообразным расположением крыльев, который запускается с установки, напоминающей ружье. Перехватчик позволяет сбивать вражеские дроны на расстоянии до 2000 метров. При этом оператор, управляющий аппаратом, может находиться от него на дистанции до 500 метров. В продвинутом варианте «Циклоп» оснащается средствами видеонаблюдения, дальномером, лазерной подсветкой и прибором сопровождения цели.

В июле журнал Military Watch Magazine заметил, что Служба безопасности президента России использует новое запускаемое с руки оружие для борьбы с дронами.