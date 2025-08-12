Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:40, 12 августа 2025Бывший СССР

Словом «похабный» описали договор между Арменией и Азербайджаном

Экс-омбудсмен Армении назвала соглашение между Ереваном и Баку похабным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-омбудсмен Армении Лариса Алавердян назвала соглашение между Ереваном и Баку подчинением. Об этом чиновница рассказала в беседе с RT.

«Этот международный договор — похабный договор... Особенно статья 15, она вообще выпадает из любой международно-правовой логики», — заявляет Алавердян.

Согласно статьи 15, отмечает экс-чиновница, Армения и Азербайджан должны отозвать все иски против друг друга. По ее словам, это «вопиющее подчинение Армении воле Азербайджана».

11 августа МИД Армении и Азербайджана опубликовали полный текст парафированного соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве США. В документе также прописывается стремление к установлению дипломатических отношений между двумя республиками и отсутствие территориальных претензий друг к другу.

