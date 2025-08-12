Мир
США перекроют небо над предполагаемым местом встречи Путина и Трампа

США перекроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В день переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, 15 августа, небо над Анкориджем на Аляске, — городом, который может стать местом встречи, — будет перекрыто. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации (FAA), передает РИА Новости.

«Американские власти закроют небо над крупнейшим городом этого штата в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоте до 18 тысяч футов (почти 5,5 тысяч метров)», — сказано в материале. Ограничения будут действовать только один день.

Ранее стало известно, что в отеле штата Аляска Captain Cook, где, по данным СМИ, может пройти встреча Путина и Трампа, раскупили все номера на дату их саммита.

