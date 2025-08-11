Раскрыты подробности о предполагаемом месте встречи Путина и Трампа на Аляске

RTVI: В отеле Captain Cook раскупили все номера на дату встречи Путина и Трампа

В отеле штата Аляска Captain Cook, где, по данным СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, раскупили все номера на дату их саммита. Подробности о предполагаемом месте проведения мероприятия раскрыл портал RTVI.

Как пишет источник, точную локацию предстоящей встречи политиков пока не определили, однако американская пресса делает ставку на крупнейший город штата — Анкоридж. В частности, журналисты упоминают четырехзвездочный Captain Cook, который в марте 2021 года уже принимал делегации США и КНР. По данным издания, и на сайте отеля, и на сервисах бронирований в период с 11 по 15 августа свободных мест нет.

Отель Captian Cook специализируется на организации мероприятий любого масштаба: от небольших заседаний совета директоров до крупных международных конференций, говорится в материале. Его персонал говорит в том числе на русском языке, а в оформлении интерьеров использованы старинные карты и репродукции, посвященные мореплавателю Джеймсу Куку.

Согласно информации сервиса бронирования жилья Booking, в других отелях Анкориджа, которые можно отнести к премиальному сегменту, номера тоже закончились.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позже информацию о дате и месте подтвердили в Кремле. Лидеры России и США не встречались с 2021 года.

