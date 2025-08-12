Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Завтра
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Зенит
Сегодня
18:30 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Пафос
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Фенербахче
Сегодня
20:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Ницца
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
10:36, 12 августа 2025Спорт

Стало известно о блокировке ФНС счетов Овечкина

Mash: ФНС заблокировала счета Александра Овечкин
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory-Imagn / Reuters

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом стало известно «Mash на спорте».

По информации источника, спортсмен не подавал декларации по своему ИП, через которое когда то продавал свой мерч, с 2023 года. После этого ФНС заблокировала по два счета спортсмена в 2023-м и 2024-м.

Последний счет спортсмена был заблокирован в конце июля этого года. Уточняется, что долгов перед ФНС у Овечкина нет.

Ранее сообщалось, что Овечкин заработал больше всех в НХЛ. Доход игрока за карьеру оценили в 161,72 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже ДНК не найдут». В России пригрозили НАТО уничтожить европейские столицы за атаку на Калининград

    ВСУ резко усилили обстрелы городов на фоне подготовки встречи Путина и Трампа

    В России резко снизились продажи одного продукта

    Пролетевший над российским городом беспилотник сняли на видео

    Стало известно о блокировке ФНС счетов Овечкина

    США отказались направлять самолеты с гумпомощью в Газу

    В российском городе иностранец поцеловал чужого ребенка в губы на заправке

    Еврокомиссар по обороне рассказал о темпах производства боеприпасов ЕС

    Несколько самолетов были охвачены огнем в аэропорту из-за одного пилота и попали на видео

    В МИД объяснили причину враждебности Европы к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости