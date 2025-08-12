Стало известно о блокировке ФНС счетов Овечкина

Mash: ФНС заблокировала счета Александра Овечкин

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом стало известно «Mash на спорте».

По информации источника, спортсмен не подавал декларации по своему ИП, через которое когда то продавал свой мерч, с 2023 года. После этого ФНС заблокировала по два счета спортсмена в 2023-м и 2024-м.

Последний счет спортсмена был заблокирован в конце июля этого года. Уточняется, что долгов перед ФНС у Овечкина нет.

Ранее сообщалось, что Овечкин заработал больше всех в НХЛ. Доход игрока за карьеру оценили в 161,72 миллиона долларов.

