В деле организатора расправ над двумя российскими предпринимателями появились новые детали

Братьям Бабакохян дали сроки за давление на свидетеля по двум заказным убийствам

Суд по Владивостоке огласил приговор в отношении двух братьев — Армена и Эдуарда Бабакохянов, которые принуждали свидетеля к даче ложных показаний по двум заказным расправам. Преступления в начале 2000-х годов организовал один из них. Новые детали дела «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Мужчин признали виновными по части 4 статьи 309 («Принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с шантажом и совершенное организованной группой») УК РФ.

Как установил суд, все произошло в октябре 2023 года. Во время расследования дела против Армена Бабакохяна его брат Эдуард встретился со свидетелем в офисе на улице Уборевича. Там мужчина потребовал от свидетеля соврать на суде, а услышав отказ, начал его шантажировать. Тогда потерпевший согласился дать неверные показания, но в зале суда все равно продолжил держаться ранней позиции.

В итоге Эдуарду суд добавил один год колонии, а Армену — полгода. По совокупности преступлений первый получил четыре года лишения свободы, а его брат — 20,5 года и штраф в размере 1,3 миллиона рублей.

Решение по резонансному делу о расправе над двумя предпринимателями во Владивостоке было оглашено осенью 2024 года. Преступления были совершены в 2001 и 2002 годах.

