13:50, 12 августа 2025Силовые структуры

Суд решил судьбу причастного к атакам украинских дронов на Курск россиянина

Причастному к атакам украинских БПЛА на Курск жителю Подмосковья дали 16 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

2-й Западный окружной военный суд приговорил причастного к атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Курск жителя Подмосковья к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурант — Эльдар Марченко. Он признан виновным по делу об атаках украинских дронов на гражданские объекты Курска в 2023 году. Во время заседания мужчина настаивал на своей непричастности и отрицал связь со спецслужбами Украины. Он будет отбывать первые пять лет наказания в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что прокурор просил суд о 19 годах колонии для фигуранта.

В августе 2023 года Марченко в составе организованной группы получил от неустановленных лиц данные по установке на телефон программы тестирования GPS и активации ее на железнодорожном вокзале Курска. Он передал информацию о городских объектах соучастникам теракта, произвел расчет и корректировку двух беспилотников, начиненных взрывчаткой. В результате одним из них был поврежден многоквартирный дом, а второй взорвался в воздухе. Марченко также передал Вооруженным силам Украины данные для нанесения ударов по аэродрому Курска и инфраструктуре Ростовской области в 2022-м.

