Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:03, 12 августа 2025Наука и техника

Каждый третий планшет в мире был произведен Apple

IDC: Apple стала лидером мирового рынка планшетов с долей 33 %
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Корпорация Apple возглавила мировой рынок планшетов во втором квартале 2025 года. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

За указанный период Apple поставила 12,7 миллиона штук устройств, заняв долю 33,1 процента. Таким образом, каждый третий отгруженный на рынок планшет был произведен американским IT-гигантом. На втором месте оказалась Samsung, которая отгрузила 7,2 миллиона девайсов, получив долю 18,7 процента. На третьем — Lenovo с 3,1 миллиона гаджетов и долей 8,2 процента.

Самый большой рост за второй квартал показала Amazon. За год поставки корпорации Джеффа Безоса выросли на 205 процентов, фирма получила долю 8 процентов. Рынок планшетов вырос на 13,1 процента в годовом исчислении, достигнув показателя 38,3 миллиона устройств.

Увеличение рынка планшетов связано с распродажами и государственными субсидиями на их покупку в Китае. «Планшеты часто выступают в качестве второстепенных устройств, поэтому потребители зачастую готовы ждать выгодных предложений, а не платить полную цену за гаджет», — заметил старший аналитик IDC Анурупа Натарадж.

В июле инсайдеры рассказали, что Apple на время отменила разработку первого складного планшета. Вместо этого компания сконцентрировалась на создании складного iPhone, который должны представить осенью 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три штурмовые группы ВСУ пытались прорвать границу России

    «Самая сексуальная в мире судья» снялась в оголяющем грудь бикини

    Стало известно об отказе Сафонова покидать ПСЖ

    Гоблин рассказал о работавших с астрологами сотрудниках КГБ

    Уничтожение подмосковного леса с краснокнижными животными попало на видео

    Действия Си Цзиньпина оценили как подрыв авторитета Китая

    Каждый третий планшет в мире был произведен Apple

    Российский блогер описал популярный курорт Европы фразой «Геленджик в разгар сезона»

    Влияние пошлин Трампа на рынок алмазов оценили

    В России раскрыли один из сценариев наступления под Красноармейском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости