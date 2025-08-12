Экономика
12:02, 12 августа 2025

Термическая депрессия обрушилась на две страны

Позднякова: Термическая депрессия вызвала экстремальную жару на Кипре и в Турции
Александра Качан (Редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Из-за термической депрессии с Аравийского полуострова на Кипре и большей части Турции наблюдается экстремальная жара. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

По словам синоптика, 10 и 11 августа в столице Кипра Никосии был установлен температурный рекорд — воздух прогрелся до 41,4 градуса тепла. 11 августа в турецком городе Измир также наблюдалась максимальная температура — 42,6 градуса тепла.

«Вода в восточном средиземноморье очень теплая, 29 градусов, что сравнимо с температурой в тропической зоне Тихого и Индийского океана, у берегов Таиланда», — добавила Позднякова.

Ранее стало известно, когда в Москву придет потепление. Согласно прогнозам, температура в столице начнет расти к концу текущей недели.

