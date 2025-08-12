Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 12 августа 2025Россия

Три штурмовые группы ВСУ пытались прорвать границу России

Штурмовики ВСУ пытались проникнуть из сумской Рыжевки в курское Теткино
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Три группы штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорвать границу России в направлении Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На теткинском и глушковском участках фронта противник предпринял одну попытку атаки тремя штурмовыми группами из района Рыжевки в направлении Теткино. В результате стрелкового боя атака отражена», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Подчеркивается, что российские военные не допустили потери позиций. В свою очередь, украинские военные в Сумской области наращивают силы противовоздушной обороны (ПВО) для противодействия российской авиации. Армия России уничтожает такие объекты, которые находятся в опасной близости с линией боевого соприкосновения.

ВСУ, как сообщалось ранее, готовят плацдарм для нового наступления на Курскую область. Противнику удалось скопить около 1,5 тысячи военнослужащих у границы в районе населенных пунктов Юрьево и Линово в Сумской области. Помимо украинских военных, там собрались наемники из Бразилии, Мексики и Колумбии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три штурмовые группы ВСУ пытались прорвать границу России

    Действия Си Цзиньпина оценили как подрыв авторитета Китая

    Каждый третий планшет в мире был произведен Apple

    Российский блогер описал популярный курорт Европы фразой «Геленджик в разгар сезона»

    Влияние пошлин Трампа на рынок алмазов оценили

    В России раскрыли один из сценариев наступления под Красноармейском

    Решение Трампа вызвало хаос в американской полиции

    Россияне начали массово снимать наличные. С чем это связано и что говорит Центробанк?

    Орбан отказался присоединяться к заявлению лидеров ЕС по Украине

    В Амстердаме арестовали активы «дочки» «Газпром нефти»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости