12:41, 12 августа 2025Путешествия

Трое подростков забили мужчину камнями на пляже в Европе

The Sun: Трое подростков забили мужчину камнями на пляже острова Шеппи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Copyright Lawrey / Shutterstock / Fotodom

Мужчину забили камнями на пляже в Европе. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 августа, на побережье острова Шеппи в графстве Кент, Великобритания. На 40-летнего мужчину напали трое подростков. Прибывшие на место происшествия медики не смогли реанимировать пострадавшего. Под подозрение попали 16-летняя девушка и двое мальчиков в возрасте 14 и 15 лет, которые находились неподалеку от места преступления в игровом зале.

Очевидцем событий стал отец троих детей. «Сначала я пошел к морской дамбе, потому что там был ребенок, который был ранен. Я подумал, что его ограбили, и увидел, как за мужчиной гонится мальчик. Затем этот мальчик вернулся и сказал: "Я его прикончил, я его прикончил"», — сообщил свидетель.

Полиция подтвердила арест троих подозреваемых. Расследование продолжается.

Ранее на пляжах в Великобритании отдыхающие с разницей в четыре часа наткнулись на двух бездыханных женщин. Инцидент произошел 10 августа на морском берегу Портрит и пляже Порткотан.

    Все новости