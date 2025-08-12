«Акрон» победил ЦСКА в серии пенальти в матче Кубка России

Тольяттинский «Акрон» одержал победу над московским ЦСКА в матче второго тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 53-й минуте забил полузащитник хозяев Солтмурад Бакаев. На 70-й минуте счет сравнял нападающий Тамерлан Мусаев. «Акрону» удалось выиграть в послематчевой серии пенальти.

В сезоне-2024/2025 обладателем Кубка России стал ЦСКА. В финале армейцы победили «Ростов».

В следующем туре Кубка России ЦСКА на выезде сыграет с калининградской «Балтикой» 27 августа. «Акрон» также в гостях встретится с московским «Локомотивом» днем позднее.