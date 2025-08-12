Россия
В Адлере закрыли рынок после массового отравления чачей

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Адлере закрыли рынок, где торговали смертельно опасной чачей. Об этом местные власти рассказали РИА Новости.

В августе несколько человек не выжили после употребления самодельной чачи. Все они купили напиток на одном из рынков в Адлере.

По словам собеседника агентства, договор аренды — вероятно, земельного участка, на котором расположен рынок, — расторгнут. «В течение трех месяцев участок должен быть освобожден от всех некапитальных строений и убран за счет бывшего арендатора», — сказал он.

По последним данным, в Краснодарском крае чачей с метиловым спиртом отравились 12 человек. Десять из них спасти не удалось.

Вскоре после отравления купленной в Адлере чачей в Геленджике был остановлен автомобиль, набитый алкогольными напитками кустарного производства. Ее продавал 55-летний уроженец Абхазии. Всего у него изъяли 161 литр алкоголя.

