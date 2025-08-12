В Британии призвали ЕС не злить Трампа пустыми комментариями о встрече с Путиным

В Британии призвали ЕС прекратить пустые комментарии о встрече Путина и Трампа

Британские официальные лица призвали лидеров Евросоюза прекратить «пустые комментарии» о надвигающихся мирных переговорах по Украине между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на неназванного британского чиновника.

По данным издания, в Лондоне все больше опасаются, что предъявление публичных требований может разозлить лидера Соединенных Штатов и привести к отстранению Европы от украинского урегулирования. «В отличие от наших европейских коллег, мы публично не выдвигаем требования американцам. Судя по тому, как ведут себя европейцы, они вызовут раздражение американцев, раздражение Трампа, если они начнут выдвигать требования, прочерчивать свои красные линии», — пояснил собеседник газеты.

В качестве примера в The Telegraph были упомянуты высказывания о предстоящих переговорах на Аляске канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска и верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас. В них лидеры ЕС призвали США не решать территориальные вопросы без Украины и Европы, а также потребовали участия в переговорах президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время, как отмечает газета, премьер-министр Великобритании Кир Стармер воздержался от публичных заявлений. Вместо этого он сосредоточился на конфиденциальных телефонных беседах с лидерами других стран, чтобы донести позицию Лондона.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры стран ЕС проявляют слабость и выглядят жалкими, когда пытаются ставить условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу перед их саммитом на Аляске. Он призвал Брюссель «прийти в себя» и занять «более мужественную» позицию. По словам политика, Европе необходимо занять «инициирующую роль» в урегулировании украинского кризиса и для этого нужно провести саммит Россия — ЕС.