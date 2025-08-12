Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:12, 12 августа 2025Мир

В Британии призвали ЕС не злить Трампа пустыми комментариями о встрече с Путиным

В Британии призвали ЕС прекратить пустые комментарии о встрече Путина и Трампа
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Susan Walsh / AP

Британские официальные лица призвали лидеров Евросоюза прекратить «пустые комментарии» о надвигающихся мирных переговорах по Украине между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на неназванного британского чиновника.

По данным издания, в Лондоне все больше опасаются, что предъявление публичных требований может разозлить лидера Соединенных Штатов и привести к отстранению Европы от украинского урегулирования. «В отличие от наших европейских коллег, мы публично не выдвигаем требования американцам. Судя по тому, как ведут себя европейцы, они вызовут раздражение американцев, раздражение Трампа, если они начнут выдвигать требования, прочерчивать свои красные линии», — пояснил собеседник газеты.

В качестве примера в The Telegraph были упомянуты высказывания о предстоящих переговорах на Аляске канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска и верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас. В них лидеры ЕС призвали США не решать территориальные вопросы без Украины и Европы, а также потребовали участия в переговорах президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время, как отмечает газета, премьер-министр Великобритании Кир Стармер воздержался от публичных заявлений. Вместо этого он сосредоточился на конфиденциальных телефонных беседах с лидерами других стран, чтобы донести позицию Лондона.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры стран ЕС проявляют слабость и выглядят жалкими, когда пытаются ставить условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу перед их саммитом на Аляске. Он призвал Брюссель «прийти в себя» и занять «более мужественную» позицию. По словам политика, Европе необходимо занять «инициирующую роль» в урегулировании украинского кризиса и для этого нужно провести саммит Россия — ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

    Россиян на отдыхе в Турции укусило морское животное

    ЗАЭС затянуло дымом после обстрела ВСУ

    Перечислены помогающие дожить до ста лет привычки

    Азербайджан отказался от участия в мероприятии СНГ

    Жительница Москвы купила во «ВкусВилле» печенье с волосами

    «Акрон» победил ЦСКА в серии пенальти в матче Кубка России

    В листьях увидели неожиданную опасность для машин

    Один принт в одежде вернулся из прошлого летом 2025 года

    Главы МИД Армении и Азербайджана созвонились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости