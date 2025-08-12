Бывший СССР
23:50, 12 августа 2025Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в ряде регионов Украины. Информация об этом представлена на официальном ресурсе для оповещения населения страны.

Сирены звучат в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины.

Также в красной зоне продолжают находиться Сумская, Черниговская, Полтавская и Харьковская области. По данным украинского издания «Страна.ua», в Кременчуге раздался взрыв.

Ранее в семи областях Украины объявили воздушную тревогу. Речь шла о Сумской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской и областях. Уточняется, что сирены зазвучали практически в одно и то же время.

