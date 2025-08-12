Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:56, 12 августа 2025Бывший СССР

В МИД России напомнили Зеленскому об одном его отказе

Захарова: Зеленский до сих пор отказывается забирать тысячу украинских пленных
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Лидер Украины Владимир Зеленский до сих пор отказывается забирать тысячу украинских пленных. Об этом напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины ?» — написала она.

Дипломат отметила, что Киев согласился на обмен телами погибших только под давлением мировой общественности. Она напомнила также о родственниках, которые «на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться» и подписывают петиции.

Ранее стало известно, что Украина вычеркнула из списков на обмен имена 1000 военнопленных, предложенных Москвой. Такое решение подтвердил помощник президента России Владимир Мединский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

    Данные об официальных доходах пришедших за кредитом россиян банки будут получать за минуту

    Путин поговорил с Ким Чен Ыном о встрече с Трампом

    В МИД России напомнили Зеленскому об одном его отказе

    Алексей Чадов отсудил десятки миллионов у бывшего друга

    В США встревожились из-за российских «Гераней»

    В США предрекли Украине ужасную сделку

    Слон растоптал попытавшегося сделать с ним селфи туриста и попал на видео

    Футболиста сборной России ограбили в Греции

    Порошенко сделал заявление о передаче территорий России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости