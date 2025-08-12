В МИД России напомнили Зеленскому об одном его отказе

Захарова: Зеленский до сих пор отказывается забирать тысячу украинских пленных

Лидер Украины Владимир Зеленский до сих пор отказывается забирать тысячу украинских пленных. Об этом напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины ?» — написала она.

Дипломат отметила, что Киев согласился на обмен телами погибших только под давлением мировой общественности. Она напомнила также о родственниках, которые «на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться» и подписывают петиции.

Ранее стало известно, что Украина вычеркнула из списков на обмен имена 1000 военнопленных, предложенных Москвой. Такое решение подтвердил помощник президента России Владимир Мединский.