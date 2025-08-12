Лидер Украины Владимир Зеленский до сих пор отказывается забирать тысячу украинских пленных. Об этом напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины ?» — написала она.
Дипломат отметила, что Киев согласился на обмен телами погибших только под давлением мировой общественности. Она напомнила также о родственниках, которые «на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться» и подписывают петиции.
Ранее стало известно, что Украина вычеркнула из списков на обмен имена 1000 военнопленных, предложенных Москвой. Такое решение подтвердил помощник президента России Владимир Мединский.