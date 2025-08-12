Бывший СССР
В МИД Украины территориальные уступки назвали «Мюнхеном-2»

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал «Мюнхеном-2» требования территориальных уступок от Киева, предположительно выдвинутые Россией в качестве условия для прекращения огня. Его слова передает издание «РБК-Украина».

«Политика "Мюнхен-2", продолжение ялтинского мирового порядка, который был построен на разделе сфер влияния. Соответственно, мир должен противостоять этому», — заявил дипломат.

Мюнхенские соглашения, которые иногда называют «Мюнхеном», — это соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленное в Мюнхене в 1938 году, итогом которых стала немецкая оккупация Судетской области Чехословакии.

Ранее в прессе заявили, что Киев готов заморозить конфликт по текущей линии боевого соприкосновения. Уточнялось, что взамен на Украине надеются полностью прекратить боевые действия, а также получить гарантии безопасности в виде поставок вооружения и пути к членству в НАТО.

