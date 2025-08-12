В Минздраве оценили ситуацию с менингококковой инфекцией в России

Показатели заболеваемости менингококка в России остаются стабильными. Ситуацию с распространением опасной инфекции в стране оценил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает ТАСС.

«Несмотря на регистрацию вспышек заболевания менингококковой инфекцией, в Российской Федерации эпидемическая ситуация по данному заболеванию остается стабильной, наблюдаемые показатели заболеваемости ниже уровня среднемноголетних значений», — обозначил эксперт.

По словам Чуланова, для менингококковой инфекции свойственно наличие циклических подъемов заболеваемости, чередующихся со спадами.

Ранее сообщалось, что в течение года в России было зафиксировано 1,2 тысячи случаев заражения менингококком. В Роспотребнадзоре связали распространение опасной инфекции в том числе с мигрантами.