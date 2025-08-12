Мир
В ООН оценили предстоящий саммит Путина и Трампа

Дюжаррик: ООН приветствует конструктивный диалог между Россией и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Стефан Дюжаррик прокомментировал предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ООН приветствует «конструктивный диалог».

Ранее Дональд Трамп анонсировал предстоящий саммит с российским коллегой. Проведение встречи запланировано на 15 августа. Ключевой темой разговора будет урегулирование украинского кризиса, также на повестке дня и другие вопросы.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков высказался и о следующей встрече между Трампом и Путиным — как ожидает Москва, она состоится уже в России. Американскому лидеру передали приглашение.

