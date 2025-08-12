Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Завтра
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Зенит
Сегодня
18:30 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Пафос
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Фенербахче
Сегодня
20:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Ницца
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12:15, 12 августа 2025Спорт

В ПСЖ перешел отказывавшийся от трансфера в команду из-за Сафонова украинец

В ПСЖ Сафонова перешел украинский защитник Забарный
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tony O Brien / Reuters

Защитник сборной Украины Илья Забарный перешел из английского «Борнмута» в парижский ПСЖ. Об этом сообщается на сайте французского клуба.

Футболист подписал контракт с новой командой на пять лет. 22-летний защитник будет выступать за парижан под номером 6. Сумма трансфера не уточняется.

«Я очень рад присоединиться к ПСЖ, лучшему клубу мира, с лучшим проектом. Я здесь, чтобы отдать все, что у меня есть, на поле. С нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками», — заявил спортсмен.

В январе сообщалось, что Забарный отказался от перехода в ПСЖ из-за российского вратаря команды Матвея Сафонова. «Я защитник, а он вратарь — наши позиции очень тесно связаны на поле. Я не хочу, чтобы проблемы, если они когда-нибудь возникнут, сводились к тому, что я украинец, а он русский», — объяснял он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    25 лет назад погибла подлодка «Курск». Почему моряки уверены, что в нее врезалась субмарина НАТО?

    Полковник объяснил подготовку ВСУ плацдарма для наступления у границ России

    В России высказались о введении дресс-кода для учителей

    Выручка VK Tech значительно возросла

    В России назвали возможные компромиссы на переговорах с Украиной

    Раскрыто количество предотвращенных с начала года терактов в России

    Раскрыта цена помолвочного кольца невесты Роналду

    В России рассказали о нише РПЛ-20

    Одного из главных врагов Трампа обвинили в утечке секретных данных

    В ПСЖ перешел отказывавшийся от трансфера в команду из-за Сафонова украинец

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости