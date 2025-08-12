В ПСЖ перешел отказывавшийся от трансфера в команду из-за Сафонова украинец

В ПСЖ Сафонова перешел украинский защитник Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный перешел из английского «Борнмута» в парижский ПСЖ. Об этом сообщается на сайте французского клуба.

Футболист подписал контракт с новой командой на пять лет. 22-летний защитник будет выступать за парижан под номером 6. Сумма трансфера не уточняется.

«Я очень рад присоединиться к ПСЖ, лучшему клубу мира, с лучшим проектом. Я здесь, чтобы отдать все, что у меня есть, на поле. С нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками», — заявил спортсмен.

В январе сообщалось, что Забарный отказался от перехода в ПСЖ из-за российского вратаря команды Матвея Сафонова. «Я защитник, а он вратарь — наши позиции очень тесно связаны на поле. Я не хочу, чтобы проблемы, если они когда-нибудь возникнут, сводились к тому, что я украинец, а он русский», — объяснял он.