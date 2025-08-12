Россия
19:25, 12 августа 2025

В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию об одной инфекции в Подмосковье

Роспотребнадзор опроверг информацию о случаях анаплазмоза в Московской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: quantic69 / Getty Images

Случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом в Московской области на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что в регионе якобы зарегистрировали случаи анаплазмоза из-за укусов клещей.

«По состоянию на 11 августа 2025 года за истекший период года случаев заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе напомнили, что людям, столкнувшимися с укусами клещей, необходимо обратиться к медикам за помощью, а также сдать клеща на анализ.

Ранее завозной случай холеры выявили в Подмосковье. Инфекцию обнаружили у 40-летнего мужчины, прилетевшего из Индии, где он посетил несколько городов.

