В России назвали возможные компромиссы на переговорах с Украиной

Депутат Чепа: Россия сможет пойти на некоторые компромиссы с Украиной

Россия открыта к возможным компромиссам и уступкам в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я думаю, мы готовы на уступки. У нас есть часть территории Сумской области, часть Харьковской, Днепропетровской. Даже есть маленький, но очень важный кусочек Николаевской области», — напомнил депутат.

Он предположил, что одним из вариантов, на которые, теоретически, могла бы пойти Россия, — это компромиссы вокруг буферной зоны.

«У нас, очевидно, есть с чем идти на переговоры и компромиссы. Как вариант — это буферная зона», — допустил Чепа.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News описал варианты возможного соглашения по Украине. Он отметил, что любое урегулирование может потребовать уступок с обеих сторон.