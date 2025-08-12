Мир
03:38, 12 августа 2025Мир

Глава Пентагона описал варианты возможного соглашения по Украине

Глава Пентагона Хегсет: Соглашение по Украине может потребовать уступок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет . Фото: Will Oliver / Globallookpress.com

Глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News описал варианты возможного соглашения по Украине, отметив, что любое урегулирование может потребовать уступок с обеих сторон.

«В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив», — подчеркнул министр.

Хегсет также ответил на вопрос о том, не беспокоит ли его создание прецедента в виде обмена территориями. Он вновь напомнил, что это «не война, начатая Трампом» и возложил ответственность за конфликт на предыдущие администрации США, отметив слабость экс-президентов Барака Обамы и Джо Байдена.

9 августа, перед тем, как анонсировать встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, Трамп указал, что для мирного урегулирования предстоят «некоторые обмены».

Аналогичным образом политик высказался на брифинге 11 августа. Он проинформировал, что в ходе переговоров с Путиным попросит его завершить конфликт на Украине. Он планирует обсудить с собеседником территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли». Киеву также придется пойти на уступки.

