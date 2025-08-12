Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 12 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на обвинения Финляндии по делу о повреждении подводных кабелей

Депутат Журова: Дело о повреждении подводных кабелей Финляндии не политическое
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетДиверсии в России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Дело о повреждении подводных кабелей в Финском заливе, вероятнее всего, не является политическим, в нем должен разбираться суд, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Так она отреагировала на предъявление Финляндией соответствующих обвинений экипажу судна Eagle S, которое связывают с Россией.

«Все нужно доказывать. Разбираться, чье это было судно, как все произошло. Понятно, что все будут обвинять друг друга, но у нас вон трубу "Северного потока" взорвали, а полноценных итогов так и нет. Вероятнее всего, в случае с Финляндией речь идет о чисто коммерческой и судебной истории. Тут нет политической подоплеки», — сказала политик.

Она уточнила, что политика может появиться в деле в случае, если судно начнут бездоказательно приписывать России или обвинять страну в диверсии.

«Конечно, эта ситуация может использоваться в целях пропаганды. Но пусть разбираются суды», — заключила Журова.

Ранее прокуратура Финляндии предъявила обвинения членам экипажа нефтетанкера Eagle S по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе в декабре 2024 года. По информации прокуратуры, судно, зарегистрированное под флагом Островов Кука, покинуло российский порт Усть-Луга с партией нефтепродуктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В ответ на вопиющие и провокационные действия». Китай разрывает контакты с президентом Чехии. Что возмутило Пекин?

    Россиянин попытался забить собаку молотком в детском парке и попал на видео

    Интимные фотографии знакомой подвели россиянку под статью

    Balenciaga выпустила мужскую сумку в виде мятого пакета за 79 тысяч рублей

    Трамп перебросил бомбардировщики к границе с Россией

    Дачникам подсказали способы вырастить негорькие огурцы

    Словом «похабный» описали договор между Арменией и Азербайджаном

    ВСУ бросили тела украинских солдат в красноармейском «котле»

    Додика не посадят в тюрьму

    Секс вынудил россиян избавиться от квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости