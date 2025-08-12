В России отреагировали на обвинения Финляндии по делу о повреждении подводных кабелей

Дело о повреждении подводных кабелей в Финском заливе, вероятнее всего, не является политическим, в нем должен разбираться суд, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Так она отреагировала на предъявление Финляндией соответствующих обвинений экипажу судна Eagle S, которое связывают с Россией.

«Все нужно доказывать. Разбираться, чье это было судно, как все произошло. Понятно, что все будут обвинять друг друга, но у нас вон трубу "Северного потока" взорвали, а полноценных итогов так и нет. Вероятнее всего, в случае с Финляндией речь идет о чисто коммерческой и судебной истории. Тут нет политической подоплеки», — сказала политик.

Она уточнила, что политика может появиться в деле в случае, если судно начнут бездоказательно приписывать России или обвинять страну в диверсии.

«Конечно, эта ситуация может использоваться в целях пропаганды. Но пусть разбираются суды», — заключила Журова.

Ранее прокуратура Финляндии предъявила обвинения членам экипажа нефтетанкера Eagle S по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе в декабре 2024 года. По информации прокуратуры, судно, зарегистрированное под флагом Островов Кука, покинуло российский порт Усть-Луга с партией нефтепродуктов.