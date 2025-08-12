В России оценили реалистичность скорого окончания СВО

Депутат ГД Делягин призвал смотреть здраво на возможность скорого окончания СВО

На вопрос скорого окончания специальной военной операции (СВО) следует смотреть здраво. Так на разговоры о возможном завершении СВО в ближайшее время отреагировал в Telegram депутат Госдумы Михаил Делягин.

По словам парламентария, в России могут объявить победой удачный итог переговоров с США, и у Москвы есть возможность заставить руководство Украины соблюдать достигнутые договоренности. Однако, как отметил Делягин, в случае если главная проблема — «бандеровский фашизм» — не будет решена, то спустя время на Украине начнется «рецидив». Он призвал решить этот вопрос до конца.

«Без войны с нами ему («бандеровскому фашизму» — прим. «Ленты.ру»), по-крупному, нечем заниматься. Это примерно как рак (...). С ним бесполезно договариваться, его надо удалять. Причем вплоть до самых мелких метастаз», — иносказательно оценил реалистичность скорого завершения конфликта Делягин.

Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что в России заговорили о плане окончания СВО — это словосочетание появилось в контексте обсуждения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Марков заявил, что считает эти слова сигналом, который вызовет воодушевление у россиян.