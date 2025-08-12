Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 12 августа 2025Россия

В России предположили развитие событий на Украине после встречи Путина и Трампа

Джабаров: ЕС отвернется от Зеленского и попытается наладить отношения с Россией
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Евросоюз в скором времени может отвернуться от президента Украины Владимира Зеленского и попытаться наладить отношения с Россией. Развитие событий вокруг украинского конфликта после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предположил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению сенатора, если на сегодняшний день Европа еще пытается доказать, что «идет одним фронтом» вместе с Зеленским, то вскоре ситуация может перемениться.

«Я думаю, очень быстро они отвернутся от Зеленского, когда наступит час, и очень быстро попытаются бежать даже впереди Трампа в попытке наладить с нами какие-то отношения», — обозначил Джабаров.

Он также добавил, что в решении украинского конфликта будет неуместен торг в отношении новых регионов России и Крыма.

По словам сенатора, помимо конфликта на Украине, Путин и Трамп обсудят вопросы экономики и восстановления дипломатических отношений.

Ранее политолог Александр Дудчак в беседе с «Лентой.ру» назвал возможные сценарии украинского конфликта после встречи президентов России и США. В частности, он считает, что вероятность витка эскалации мала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве из-за ошибки генерала. Что на это ответили в Москве?

    «Роскосмос» подтвердил запуск «Биона» с мышами

    На Украине сидящего в СИЗО депутата решили снять должности

    Депутаты предложили ввести налоговый вычет за подготовку детей к школе

    Глухонемого россиянина оштрафовали из-за слова «война» в видео

    Генерал ФСБ раскрыл особенности подготовки встречи уровня президентов России и США

    Европа обошла США по объему военной помощи Украине

    Волочкова матом ответила на идею запретить в России нецензурную брань

    В России вспомнили о генерале Суровикине на фоне перестановок в Минобороны

    Биолог предупредил об опасности распространяющейся в России инфекции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости