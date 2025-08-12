Россия
04:19, 12 августа 2025Россия

В России с сентября вступят в силу новые ограничения по вождению

Адвокат Шиманский: С 1 сентября вступят в силу новые ограничения по вождению

Фото: Pixabay

В России с 1 сентября вступят в силу новые ограничения по допуску к вождению автомобилей, об этом рассказал адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский в беседе с агентством «Прайм».

Речь идет о психических расстройствах, неврологических патологиях и проблемах со зрением, полный список включает 11 пунктов.

«Новый список болезней, которые являются противопоказанием к управлению автомобилем, фактически приводят в соответствие с Международной классификацией болезней», — пояснил юрист.

Он уточнил, что в перечень войдут аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также водить автомобиль нельзя с частичной цветовой слепотой и при искажении восприятия красного и зеленого цветов.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин предложили разрешить подросткам получать водительские права с 16 лет за особые достижения. Соответствующее предложение они направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

    В России с сентября вступят в силу новые ограничения по вождению

