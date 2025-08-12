Наука и техника
19:51, 12 августа 2025Наука и техника

В США встревожились из-за российских «Гераней»

TWZ: Использование ВС РФ «Гераней» для минирования создает проблемы ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Использование Вооруженными силами (ВС) России одноразовых дронов «Герань» для минирования дорог глубоко в украинском тылу создает серьезные проблемы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет американское издание TWZ.

Издание обратило внимание на недавно появившиеся в сети сообщения о том, что российские дроны-камикадзе начали оснащать противотанковыми минами ПТМ-3 для дистанционного минирования дорог.

TWZ напоминает, что с момента своего появления дроны семейства «Герань» непрерывно улучшались. В частности, недавно появилась версия «Герань-3» с реактивным двигателем. Другой серьезной проблемой для ВСУ издание назвало перспективы внедрения искусственного интеллекта в «Герани». «Это будет иметь серьезные последствия», — пишет портал.

Издание отмечает, что минирование дорог при помощи «Гераней-2» может осуществляться по заранее запрограммированному маршруту без участия оператора в управлении дроном. «Это было бы крайне тревожным событием, поскольку беспилотники могут минировать дороги на сотни километров вглубь Украины, где появление мин не ожидалось», — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» допустил, что на распространившемся в сети ролике, о котором рассказывает MWM, показан дрон-камикадзе «Гарпия», а не «Герань».

