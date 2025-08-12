Россия
13:27, 12 августа 2025Россия

В Татарстане назвали цель массированной атаки беспилотников ВСУ на регион

Татарстан подвергся массированной атаке украинских дронов, пострадавших нет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Целью массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Татарстан были промышленные предприятия. Об этом сообщили власти региона в Telegram-канале.

«Уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Все они были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Власти региона заверили, что производственные процессы на предприятиях республики не нарушены, все они работают в штатном режиме. В аэропортах после атаки беспилотников уже сняли введенные в целях безопасности ограничения.

ВСУ атаковали Татарстан утром 12 августа. По данным Минобороны, с 9:20 до 10:15 силы ПВО сбили 9 беспилотников. Жители сообщили об обнаружении обломков трех бспилотников в Тукаевском районе Татарстана.

    Все новости