Поддубный: Киев не хочет забирать свидетелей преступных приказов командиров ВСУ

Военкор Евгений Поддубный назвал причину нежелания Киева забирать брошенных военнопленных. Он рассказал в своем Telegram-канале, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «не нужны свидетели».

Как утверждает журналист, Киеву требуются идейные боевики по типу бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), а не свидетели преступных приказов командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и очевидцы расправ над мирными жителями.

«А еще, тщеславный главарь киевского режима, тасуя фамилии в списках на обмен, вероятно, считает, что "диктует Москве условия". Судьба "простых" пленных его мало интересует», — добавил военный корреспондент. Поддубный резюмирует, что тысяча брошенных военнопленных — это «ненужный груз» для Зеленского, который не собирается их забирать.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник также заявил, что Киев не стал принимать тысячу украинских военнопленных, потому что стремится получить из плена только радикалов и националистов.