Волочкова назвала жизнь в России своим долгом

Волочкова заявила, что жизнь в России является ее главным человеческим долгом

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что никогда не уедет из России, даже ради возлюбленного иностранца. Об этом она сказала в беседе с «Газетой.Ru».

Артистка подчеркнула, что Россия — это страна, в которой она выросла, получила воспитание и образование. «Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определенный патриотизм и главный человеческий долг — жить в России», — сказала она.

Волочкова также указала на то, что в родной стране ее знают «абсолютно все». «Даже дети пяти лет — и мне есть что им дать. Они меня обожают и любят за искренность, за любовь к ним», — добавила балерина, подчеркнув, что об отъезде из России «нет никакой речи».

