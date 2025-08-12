Волочкова заявила о желании найти властного мужчину

Анастасия Волочкова заявила, что ее мужчина должен быть сильным и властным

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее мужчина должен быть сильным и властным. Этим она поделилась в беседе с «Газетой.Ru».

По словам артистки, ее «не удивить ничем» — ни частными яхтами, ни самолетами, ни курортами, ни отдыхом. «Меня можно поразить добропорядочностью, благородными поступками, цветами, умением быть человеком и относиться к женщине с приоритетом, с большим уважением — ко мне и моему творчеству. Это [должен быть] мужчина сильный, властный, достойный по духу и мощи, в три раза сильнее меня», — рассказала она.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что никогда не уедет из России, даже ради возлюбленного иностранца. Балерина подчеркнула, что жизнь в стране является ее главным человеческим долгом.